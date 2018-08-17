В Киеве завели дело после драки адвокатов Януковича с полицией

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Прокуратура завела уголовное дело по факту потасовки в Оболонском районном суде Киева, где в четверг рассматривалось дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене, сообщила в пятницу пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Суд по делу Януковича в четверг поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании. Адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал, однако полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями произошла потасовка. Госадвокату все же удалось попасть в зал суда. Позже украинские СМИ сообщили, что прокуратура завела уголовное дело в отношении частных адвокатов Януковича.

"В данный момент речь идет об установлении всех лиц, которые находились в помещении Оболонского районного суда и блокировали вход в зал судебных заседаний, не пуская государственного адвоката, который должен был предоставлять правовую помощь обвиняемому Януковичу. Это производство начато не относительно конкретных лиц, а по факту препятствования работе защитника", — сообщила Максимец в эфире украинского телеканала "Прямой".

Она отметила, что дело завела Киевская прокуратура №5 по заявлению оболонского управления полиции по статье 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины.

По словам Максимец, продолжается изъятие видеозаписей с камер наблюдения из помещения суда, а также видео, которые есть в свободном доступе в Интернете. Она добавила, что следствие будет устанавливать роль каждого из участников события и даст правовую оценку их действиям.

В четверг в Оболонском районном суде Киева начались прения сторон, на заседании выступила сторона обвинения. Позже суд объявил перерыв до 13 сентября в рассмотрении дела Януковича для того, чтобы выступление подготовила сторона защиты.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.