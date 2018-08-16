США назначили спецпредставителя по Ирану

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назначил Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану.
Хук ранее занимал должность директора департамента по политическому планированию.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года, по которому Тегеран в обмен на снятие санкций согласился разрешить инспекции своей ядерной программы. США уже ввели вновь часть санкций против Ирана, действовавших до 2015 года, и планируют расширять санкционный режим.