Эксперт рассказал о связи кибероружия с риском развития терроризма

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Использование государствами кибероружия повышает риск развития международного терроризма из-за возможной утечки технологии, считает глава и основатель компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков.

Газета WSJ ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил засекреченную директиву его предшественника Барака Обамы, регулирующую применение кибероружия в отношении противников США. Отмена директивы означает ослабление ограничений на кибератаки, что поможет предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищений интеллектуальной собственности, пояснили источники издания.

"Применение любыми странами кибероружия — программного обеспечения или оборудования, предназначенного для нанесения удара в киберпространстве по инфраструктуре, системам или процессам страны-оппонента — чревато не только прямым ущербом для атакуемых объектов, но и утечкой кодов (технологии кибероружия — ред.)", — заявил РИА Новости Сачков.

По его словам, "последствия попадания этих технологий и инструментов в руки террористам будут разрушительными для всего международного пространства, независимо от текущей политической повестки и разногласий между государствами". "Чем быстрее произойдет киберразоружение и отказ от применения какого-либо кибероружия, тем больше шансов снизить риск проявлений международного кибертерроризма", — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.