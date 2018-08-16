В Стамбуле уже два месяца находится под арестом судно с российским экипажем

ВОЛГОГРАД, 16 авг — РИА Новости. Ушедший на ремонт в Стамбул сухогруз Streamline был арестован там за долги, российский экипаж из 11 моряков уже почти два месяца не может вернуться на родину, сообщил РИА Новости представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

По его словам, судно Streamline шло из Ростова в Стамбул на ремонт, после чего экипаж должен был вернуться в Россию.

"Судно Streamline, когда встало на рейд в Стамбуле, было арестовано за долги предыдущего владельца. Долг около полмиллиона долларов. И экипаж — 11 человек, из них девять жители Ростовской области — не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит", — сообщил Рубцов.

По словам собеседника, владелец судна фактически бросил команду, и профсоюз обратился за помощью в российское генконсульство в Стамбуле, капитан написал соответствующее письмо.

"Ответ из консульства получен. Ситуацию поставили на контроль. Моряки на корабле получают питание", — сообщил Рубцов.

По словам собеседника агентства, проблема может решится либо продажей судна в счёт долгов или на металлолом, либо объявится собственник и урегулирует ситуацию.

"Морякам в любом случае заплатят заработную плату и за репатриацию, они обязательно вернутся домой", — сказал Рубцов.

По информации профсоюза, зарплату моряки не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тысяч долларов.