В Малайзии отменили спорный закон о фейковых новостях

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Парламент Малайзии в четверг отменил закон о фейковых новостях, который неоднократно вызывал критику со стороны правозащитников, сообщает издание Malaymail.

По данным издания, после прошедших шестичасовых дебатов большинство парламентариев высказались за отмену закона, несмотря на несогласие оппозиции.

Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил "Закон о борьбе с поддельными новостями" (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей мог получить наказание до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.

В мае оппозиционная коалиция Малайзии "Альянс надежды" (Pakatan Harapan) получила простое большинство в парламенте по итогам прошедших парламентских выборов. Вновь избранный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что правительство намеривается провести масштабные изменения в системе государственного управления и государственной службы, а также отказе от некоторых налогов.