Турчинов заявил о попытках дестабилизации на Украине перед выборами

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытках дестабилизации внутри страны перед избирательными кампаниями и пообещал их пресекать.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.

Как сообщается на сайте СНБО, об этом Турчинов заявил в ходе наблюдения за тактическими учениями подразделений Нацгвардии Украины.

По словам Турчинова, "враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос". Он также заявил, что Национальная гвардия пресекает эти попытки.

"Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное — высокого уровня профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников, эффективно противодействовать любым попыткам внутренней дестабилизации", — сказал Турчинов. Его слова приводит пресс-служба СНБО Украины.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок и "противодействовать любым деструктивным проявлениям в период, когда начинаются президентская и парламентская избирательные кампании".

"Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов на Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан", — заявил он.