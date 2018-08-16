В США число пострадавших от передозировки наркотиками превысило 70 человек

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Более 70 человек пострадали в результате массовой передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут), сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось, что после восьми утра среды экстренная служба 911 в Нью-Хейвене была перегружена звонками с сообщениями о людях, которые почувствовали себя плохо или потеряли сознание. Большинство таких случаев было зарегистрировано в городском парке New Haven Green.

По последним данным, который приводит телеканал, пострадали 76 человек, из них 71 был госпитализирован, еще пятеро отказались от медицинской помощи.

По словам представителя полиции города Дэйва Хартмана, правоохранители задержали трех человек, однако на данный момент не установлено, все трое или только один из них прямо причастны к массовой передозировке наркотиками. Расследование продолжается.

Ранее полиция сообщила об одном арестованном, "причастном, по крайней мере, к некоторым случаям передозировки".

Пострадавших рвало, у них были галлюцинации, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Как передавал ранее телеканал WTNH8, глава пожарного управления Джон Олстон на пресс-конференции сообщил, что жертвы передозировки, предположительно, употребляли синтетическую марихуану, известную как К2.