Американские СМИ объяснили, почему невозможно завоевать Россию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.

В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания. "Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — отмечает We are the Mighty. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах", отмечает издание.

Соединенные Штаты не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.

Невозможность захвата Китая издание объясняет 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

В качестве сложностей, с которыми столкнуться потенциальные завоеватели Индии We are the Mighty отмечает климатические и географические особенности, а также "военно-морскую стратегию", предполагающую наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

Афганистан, как отмечает издание, невозможно захватить из-за сложного географического рельефа, а также необходимостью подчинения многонационального населения.