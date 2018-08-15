Посол Пакистана подарил ковер спасенному альпинисту Гукову

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Посол Пакистана в России Кази Халилулла рассказал РИА Новости, что в среду встретился со спасенным российским альпинистом Александром Гуковым и подарил ему пакистанский ковер ручной работы.

Ранее в августе в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пострадавшего в Пакистане российского альпиниста Александра Гукова самолетом доставили в Москву.

"Цель визита в больницу заключалась в том, чтобы встретиться с мистером Гуковым и лично передать лучшие пожелания, пожелать скорейшего выздоровления и долгих лет жизни", — сказал посол Пакистана.

По его словам, пакистанские военные предприняли семь попыток спасти альпиниста из России, но из-за непогоды это удалось сделать только с восьмого раза. Он также отметил, что в Пакистане на высшем уровне следили за действиями по спасению альпиниста. "Мы рады, что вертолеты Пакистана смогли добраться до него и спасти", — добавил Халилулла, отметив, что то, как операция по спасению Гукова освещалась в СМИ, сблизило народы двух стран.

"Я подарил ему пакистанский ковер ручной работы. Должно быть, когда он был в Пакистане, то не смог купить его… Я подарил ему один, так что он сможет запомнить нас и свой визит в Пакистан", — сказал Халилулла.

По его словам, Гуков во время встречи в больнице был признателен армии Пакистана за то, что вертолеты ВВС страны спасли его жизнь. "Мы увидели, что у него приподнятое настроение. Я смог с ним поговорить. Его врачи также удовлетворены процессом его восстановления", — сообщил посол.

Российский альпинист был спасен 31 июля. Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. В результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Из-за погодных условий вертолеты не сразу смогли добраться до россиянина.