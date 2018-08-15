В Киеве возбудили уголовное дело после драки со стрельбой

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с дракой со стрельбой в Киеве, в результате которой двое мужчин были ранены, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"По факту драки со стрельбой следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по части четвертой статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полицейские изъяли с места происшествия гильзы, их отправят на экспертизу. Согласно предварительному заключению эксперта, стреляли из травматического оружия.
На месте конфликта также обнаружили автомобиль BMW, который в полицейской базе числится угнанным и находится в розыске.