В Киеве возбудили уголовное дело после драки со стрельбой

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с дракой со стрельбой в Киеве, в результате которой двое мужчин были ранены, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве возле рынка произошла драка со стрельбой, ранены двое мужчин. Участники инцидента скрылись с места происшествия, однако правоохранители задержали двух подозреваемых неподалеку от Гидропарка.

"По факту драки со стрельбой следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по части четвертой статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полицейские изъяли с места происшествия гильзы, их отправят на экспертизу. Согласно предварительному заключению эксперта, стреляли из травматического оружия.

На месте конфликта также обнаружили автомобиль BMW, который в полицейской базе числится угнанным и находится в розыске.