В Киеве произошла драка со стрельбой, пострадали двое

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Драка со стрельбой произошла в среду возле рынка в Киеве, ранены два человека, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в 10.40 (совпадает с мск) поступило сообщение о драке со стрельбой между мужчинами. По предварительной информации, участники инцидента скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и автомобилях BMW и Toyota, в Киеве введен план "перехват".

"В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин. У одного касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот", — говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.

Позже пресс-служба сообщила, что правоохранители задержали в Киеве неподалеку от Гидропарка белый микроавтобус Mercedes с двумя подозреваемыми.

"В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", — сообщили в пресс-службе полиции.