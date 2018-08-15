Захарова предрекла репутационные издержки для США и Британии из-за Солсбери

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 15 авг — РИА Новости. Репутационные издержки Лондона и Вашингтона в связи с инцидентом в Солсбери будут на порядок серьезнее, чем в ситуации с иракским досье, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, звучащие сегодня со стороны Великобритании и США бездоказательные обвинения в адрес России в использовании химического оружия в Солсбери напоминают сюжет более чем десятилетней давности о якобы имевшихся тогда неопровержимых данных о химическом оружии в Ираке.

"Тогда в этой же связке Великобритания и США приняли решение. Это решение не подкреплялось реальными фактами и, как мы узнали потом, оно было подкреплено лживыми, заранее дезинформирующими данными, фейками. Так вот, похоже, что из иракских уроков в Лондоне и Вашингтоне не извлекли никаких выводов", — сказала Захарова.

"Но только на этот раз, я могу вас заверить, репутационные издержки от подобных действий будут на порядок серьезнее", — подчеркнула она.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.