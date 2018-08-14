В Тунисе задержали девять джихадистов, плывших в Италию

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Тунисские власти задержали девятерых исламских экстремистов, готовившихся переправиться в Италию, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

По его словам, джихадисты в возрасте от 21 до 39 лет пытались пересечь Средиземное море на лодке.

"Контролировать и защищать границы страны это долг. В лицо тем, кто говорит "террористы не прибывают на лодках" — написал он в своем Twitter.

Согласно сообщению агентства AGI, экстремисты входили в состав группы из 15 человек, которых ливийская береговая охрана и отдел по борьбе с терроризмом задержали на севере страны. Задержанные переданы сотрудникам национальной гвардии, которая ведет следствие по подозрению в терроризме.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 8 августа число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило 60 тысяч человек, погибли в Средиземном море 1524 человека. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали почти 118 тысяч человек. Борьба с нелегальной миграцией из североафриканских стран объявлена одной из приоритетных задач итальянских властей.