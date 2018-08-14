В Китае число пострадавших от землетрясений возросло до 24 человек

ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Число пострадавших от двух землетрясений магнитудой 5, которые произошли в понедельник и во вторник в провинции Юаньнань на юго-западе Китая, увеличилось до 24 человек, сообщили местные власти.

Первое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в понедельник в 01.44 по местному времени (20.44 воскресенья мск). Эпицентр залегал на глубине семи километров. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды. Власти сообщили о 18 пострадавших. Второе землетрясение такой же магнитуды произошло во вторник в 03.50 (22.50 понедельника мск) также в городе Юйси. Эпицентр землетрясения залегал на глубине шести километров.

По данным местных властей, по состоянию на 11:30 землетрясения коснулись около 70 тысяч местных жителей. Более 33 тысяч человек были эвакуированы в более безопасные районы. Более восьми тысяч домов получили различной степени повреждения.

Власти направили в район бедствия палатки, кровати, а также продовольствие.