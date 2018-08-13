США намерены обсудить соответствие новых российских вооружений СНВ-3

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США намерены обсудить с Россией, подпадают ли "Сармат" и другие ее новые вооружения под договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующая норма содержится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

Документ требует от президента представить отчет о том, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах") и готова ли Россия учитывать их при реализации СНВ-3.

В бюджете среди этих систем называются межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард".