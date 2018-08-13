В Кремле считают невозможным рассуждать о финансовой помощи Турции

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Кремле считают, что гипотетические рассуждения о возможности оказания помощи Турции со стороны России невозможны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения", — заявил он, отвечая на вопрос, располагает ли Россия достаточным количеством ресурсов, чтобы помочь Турции, если она обратится с соответствующим запросом.

Песков также добавил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на своей последней встрече не обсуждали вопрос оказания помощи Турецкой Республике в связи с ухудшением экономической ситуации.

"Нет, никаких просьб не поступало. Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня", — заявил он, отвечая на вопрос, обращалась ли Турция за помощью в связи с ухудшением экономической ситуацией.

Песков подчеркнул, что во время своей последней встречи в ЮАР Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в области энергетики, в частности "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую", также развитие торгово-экономических отношений.