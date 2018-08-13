Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские власти "дали команду" вынести приговор в отношении бывшего президента Виктора Януковича до начала избирательной кампании. Об этом RT заявил адвокат политика Виталий Сердюк.

По его словам, на суд оказывается "колоссальное давление". В частности, судья отказался вызывать свидетелей со стороны защиты, которые находятся в России, ссылаясь на то, что соседнее государство — это "страна-агрессор". Помимо этого, к 24 августа "поставлена прямая команда огласить приговор", пояснил юрист.

Адвокат добавил, что защита уже подготовила иск в Европейский суд по правам человека. В документе отмечается нарушение права обвиняемого на защиту, отказ в возможности выступить перед народом и под присягой в суде. По мнению Сердюка, вердикт украинского суда с правовой точки зрения не будет иметь ни малейшего юридического веса, поэтому его наверняка отменят в вышестоящих инстанциях.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

Позднее Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел. По делу о госизмене сторона обвинения намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину.