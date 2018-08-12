В Афганистане 17 военных погибли при нападении талибов* на базу

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 17 солдат погибли, 25 пострадали в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами на военной базе в афганской провинции Фарьяб, сообщает местный телеканал Tolo News.

Как сообщается, талибы накануне атаковали базу Афганской национальной армии в Фарьябе и заняли несколько опорных пунктов. Боевики осаждают базу уже в течение нескольких дней.

Тем не менее, как сообщает телеканал, власти Афганистана пока не предприняли никаких действий. В связи с этим член парламента от Фарьяба Башир Ахмад Тайандж (Bashir Ahmad Tayyanj) обвинил службы безопасности в бездействии.

"Мы беспокоимся за солдат. Также на базе много оборудования, и если "Талибан"* его захватит, он будет угрожать северным районам, в частности, Фарьябу", — заявил Тайандж.

Начальник штаба афганской армии Мохаммад Шариф Яфтали в воскресенье на пресс-конференции подтвердил, что на базе происходят столкновения, но не дал никакой информации по поводу жертв и пострадавших.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.