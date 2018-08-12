Израиль продолжит кампанию против террора из Газы, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что антитеррористическая кампания в секторе Газа находится в самом разгаре и не будет остановлена до полного прекращения палестинских атак.

На этой неделе израильтяне и палестинцы два дня обменивались ракетно-бомбовыми ударами и позднее вступили в столкновения на границе, где продолжались массовые протесты жителей анклава и запуски шаров с зажигательными устройствами.

"Мы в разгаре кампании против террора в Газе. Происходит обмен ударами, и это не закончится моментально. Наше требование однозначно — полное прекращение огня. Мы не согласимся на меньшее", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров.

"Мы уже уничтожили сотни военных целей (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС, и за каждое нападение Армия обороны Израиля взыскивает с ХАМАС тяжелую цену. Я не буду раскрывать здесь наши оперативные планы, они готовы. Наша цель – вернуть спокойствие жителям юга и приграничных поселков. Эта цель будет полностью достигнута", — добавил премьер-министр.

Израильские власти подверглись критике за то, что остановили бомбардировки сектора Газа, которые продолжались два дня и были начаты в ответ на ракетные обстрелы со стороны боевиков. Палестинцы говорят, что прекращение огня было достигнуто при посредничестве Египта и ООН.

Израильтяне наличие таких договоренностей не подтверждают. От ХАМАС они требуют остановить не только вооруженные нападения, но и пограничные беспорядки с запусками воздушных шаров, вызывающих обширные пожары на юге страны.