Израиль продолжит кампанию против террора из Газы, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что антитеррористическая кампания в секторе Газа находится в самом разгаре и не будет остановлена до полного прекращения палестинских атак.
"Мы в разгаре кампании против террора в Газе. Происходит обмен ударами, и это не закончится моментально. Наше требование однозначно — полное прекращение огня. Мы не согласимся на меньшее", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров.
"Мы уже уничтожили сотни военных целей (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС, и за каждое нападение Армия обороны Израиля взыскивает с ХАМАС тяжелую цену. Я не буду раскрывать здесь наши оперативные планы, они готовы. Наша цель – вернуть спокойствие жителям юга и приграничных поселков. Эта цель будет полностью достигнута", — добавил премьер-министр.
Израильтяне наличие таких договоренностей не подтверждают. От ХАМАС они требуют остановить не только вооруженные нападения, но и пограничные беспорядки с запусками воздушных шаров, вызывающих обширные пожары на юге страны.