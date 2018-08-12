В ДНР после ЧП на угледобывающей артели погиб горняк

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Один горняк погиб, еще один пропал без вести в результате чрезвычайного происшествия на одной из угледобывающих артелей на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МЧС ДНР.

ЧП произошло накануне вечером.

"В городе Снежное в артели по добыче угля в наклонной горной выработке произошел прорыв воды… В артели находились четыре человека, двое из них — на аварийном участке. Затоплением застигнуты двое мужчин, 1985 и 1986 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Утром в воскресенье было обнаружено тело одного погибшего, 1986 года рождения.

"По состоянию на 07.00 судьба второго забойщика, 1985 г.р., не известна", — сообщило МЧС ДНР.