В Бразилии на заводе прогремел мощный взрыв

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Около 30 человек получили ранения в пятницу в результате сильного взрыва на заводе в бразильском города Ипатинга штата Минас-Жерайс.

Как сообщает канал Globo, взорвались емкости для хранения газа. Рабочие фабрики были эвакуированы. Раненые доставлены в госпитали, их состояние не вызывает опасений за жизнь, однако один человек получил сильное отравление угарным газом.

Взрыв был слышен во многих районах города. Полиция приняла решение эвакуировать близлежащие к заводу дома и школы.