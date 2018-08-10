Мишель Бачелет назначили верховным комиссаром ООН по правам человека

ООН, 10 авг — РИА Новости. Генассамблея ООН консенсусом, без голосования, утвердила на должность нового верховного комиссара всемирной организации по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет.

Ранее ее кандидатуру внес генсек ООН Антониу Гутерреш. Бачелет вступит в должность с 1 сентября этого года. Через четыре года у нее будет возможность переизбраться на этот пост.

Бачелет была президентом Чили с 2014 по 2018 год и с 2006 года по 2010 год и была назначена в 2010 году первым исполнительным директором ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, напоминают в пресс-офисе.

"Она также занимала посты министра обороны Чили в 2002-2004 годах и министра здравоохранения в 2000-2002 годах", — добавляется в сообщении.