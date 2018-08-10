Мишель Бачелет назначили верховным комиссаром ООН по правам человека

ООН, 10 авг — РИА Новости. Генассамблея ООН консенсусом, без голосования, утвердила на должность нового верховного комиссара всемирной организации по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет.
Бачелет была президентом Чили с 2014 по 2018 год и с 2006 года по 2010 год и была назначена в 2010 году первым исполнительным директором ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, напоминают в пресс-офисе.
"Она также занимала посты министра обороны Чили в 2002-2004 годах и министра здравоохранения в 2000-2002 годах", — добавляется в сообщении.