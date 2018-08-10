В Канаде задержали подозреваемого в стрельбе в городе Фредериктон

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полиция Канады задержала подозреваемого в стрельбе в городе Фредериктон в провинции Нью-Брансуик, в результате которой погибли не менее четырех человек, заявили местные правоохранители.

"Мы можем подтвердить, что у нас есть один задержанный подозреваемый. Район Бруксайд по-прежнему оцеплен, так как расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

Правоохранители призвали местное население избегать района, где произошла стрельба.