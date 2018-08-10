Правящая партия Судана выдвинула аль-Башира на новый президентский срок

КАИР, 10 авг — РИА Новости. Совет "Национального конгресса" — правящей партии Судана — выдвинул действующего главу государства Омара аль-Башира на новый президентский срок, говорится в заявлении на сайте организации.

"Совет утвердил выдвижение маршала Омара Хасана аль-Башира кандидатом на пост главы государства на выборах 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее "Национальный конгресс" внес изменения в устав организации, разрешив выдвигать одного и того же кандидата на высший государственный пост более двух раз. Как ожидается, теперь Судану предстоит внести изменения и в конституцию страны, которая также предусматривает только два президентских срока подряд.

Омар аль-Башир избирался главой государства в 2010 и 2015 году.