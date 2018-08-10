В Донецкой области неизвестный взорвал гранату у проходной завода

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Неизвестный бросил гранату к проходной завода в Покровске Донецкой области, никто не пострадал, сообщает управление полиции Украины в Донецкой области на своем сайте в пятницу.

Сообщается, что в пятницу ночью в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил подозрительный предмет к проходной завода. "Никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При осмотре зоны взрыва было установлено, что сдетонировала граната Ф-1, в результате взрыва осколками поврежден фасад и окна здания, пострадавших нет.

© Фото : Полiцiя Донеччини Проходная завода "Пилоподавления" в Покровске Донецкой области Украины. 10 августа 2018 © Фото : Полiцiя Донеччини Проходная завода "Пилоподавления" в Покровске Донецкой области Украины. 10 августа 2018

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и причастного к взрыву. По данному факту заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.