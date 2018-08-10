В Донецкой области неизвестный взорвал гранату у проходной завода

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Неизвестный бросил гранату к проходной завода в Покровске Донецкой области, никто не пострадал, сообщает управление полиции Украины в Донецкой области на своем сайте в пятницу.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При осмотре зоны взрыва было установлено, что сдетонировала граната Ф-1, в результате взрыва осколками поврежден фасад и окна здания, пострадавших нет.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и причастного к взрыву. По данному факту заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.