Украина объяснила военное усиление в Азовском море

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Украина опасается военно-экономической блокады Азовского побережья, в связи с чем усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море, следует из сообщения СНБО Украины по итогам визита секретаря ведомства Александра Турчинова в Донбасс.

Сообщается, что Турчинов посетил район проведения операции Объединенных сил в Донбассе, где он проверял готовность украинских военных, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Турчинов отметил, что в районе проведения Операции объединенных сил Украины одним из наиболее угрожающих направлений остается мариупольский, где, по его утверждению, не исключено проведение "как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Сообщается, что во время совещания с силовиками Турчинов уделил значительное внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективному противодействию сухопутным и морским провокациям.

"Секретарь СНБО Украины обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС", — говорится в сообщении.

По словам Турчинова, "необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования".