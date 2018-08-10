В Чили провели обыск в военном епископате по делу о домогательствах

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Чилийские карабинеры и сотрудники прокуратуры в четверг провели обыск в здании военного епископата страны с целью поиска документов по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Как сообщает местный портал Nacion, речь идет о подозрениях следствия в части возможного сокрытия со стороны священнослужителей некоторых случаев домогательств. Главой военной епархии сейчас является Сантьяго Сильва Ретамалес, который одновременно возглавляет и Епископскую конференцию Чили.

В мае сразу 14 священников в чилийском городе Ранкагуа были отстранены от должностей по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве. Речь идет о домогательствах молодых людей и детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.

Все 34 епископа Чили, принимавшие в мае участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии.