Новый президент Колумбии заявил, что не изменит отношения к диктатурам

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Новый президент Колумбии Иван Дуке заявил в четверг, что не изменит своего отношения к диктатурам.

В ходе поездки в пограничный с Венесуэлой регион Кататумбо Дуке прокомментировал отношения с соседней страной, серьезно обострившиеся в последнее время.

"У нас нет воинственного духа, но мы никогда не перестанем осуждать любые бесчинства любых диктатур, потому что мы верим только в свободу народов и демократию", – приводит радио W заявление Дуке. Президент проведет на границе с Венесуэлой заседание совета безопасности страны, чтобы оценить потенциальные угрозы, которые представляют преступные группировки, действующие в этой зоне.

Дуке еще до вступления в должность 7 августа говорил, что не вернет посла в Венесуэлу и не признает правительство этой страны.