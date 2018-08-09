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Третий день "дела Белта": в Белоруссии задержан главред БелаПАН

Сюжет:
Скандал вокруг доступа к новостям Белты (30)
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© Flickr / Chris PriceГород Минск. Архивное фотоГород Минск. Архивное фото
© Flickr / Chris Price

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Резонансное дело о несанкционированном доступе журналистов к платной подписке белорусского государственного информагентства Белта продолжило обрастать подробностями.

Полицейские в Минске. Архивное фото
© Flickr / Paval Hadzinski
В Белоруссии журналисты требуют освободить задержанных по делу о Белте
Утром, после двух дней задержаний журналистов, а также обысков в редакциях частных и государственных СМИ, Следственный комитет (СК) сообщил о задержании главного редактора частного агентства новостей БелаПАН Ирины Левшиной. При этом в четверг сотрудник другого медиа был отпущен после двух дней пребывания в изоляторе временного содержания.

СК отказывается от дополнительных комментариев по "делу Белта", помимо тех, которые опубликованы на сайте ведомства. Журналисты, которые побывали на допросе, но не были задержаны на трое суток, дали подписку о неразглашении информации. В том числе, подписку о неразглашении подписал Юрий Зиссер, основатель белорусского портала tut.by, ряд сотрудников которого были задержаны по "делу Белта". Сам Зиссер в присутствии адвоката побывал на допросе в среду и провел там около двух часов, он проходит по делу как свидетель.

Посольство США в Минске в четверг распространило заявление, в котором призвало власти Белоруссии освободить журналистов.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY
© Sputnik / Вера Дашкевич
Минск не считает политизированным дело о доступе журналистов к ленте Белта
Как все начиналось

События в рамках уголовного дела начали стремительно развиваться утром во вторник. Гендиректор Белта Ирина Акулович сообщила РИА Новости, что обратилась с заявлением в милицию, поскольку подписчик агентства, который ежемесячно оплачивает его услуги, начал сталкиваться со сбоями при авторизации в новостной ленте. К выяснению причин подключилось МВД.

В результате проверки правоохранители выявили многочисленные факты неправомерного доступа журналистов ряда СМИ к новостям Белта, которые распространяются по платной подписке. В частности, только за 2017-2018 годы таких несанкционированных подключений правоохранители насчитали около 15 тысяч.

Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совете Европы прокомментировали задержание белорусских журналистов
Во вторник обыски прошли в издательском доме "Белорусская наука" (государственное предприятие), редакциях ЗАО "БелаПАН" (частное агентство БелаПАН) и ООО "ТутБай Медиа" (портал tut.by). Обыски продолжились в среду — в госучреждении "Культура и искусство" (газета "Культура"), а также ООО "РиэлтБай" (портал о недвижимости realt.by) и ООО "АйТиВи" (кабельный оператор).

Из-за следственных действий, которые в негосударственном агентстве "Белапан" заняли почти весь рабочий день вторника, а в офисе негосударственного портала tut.by — еще и полдня среды, сотрудники не могли попасть на рабочие места. Это вызвало озабоченность Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), которая расценила такие действия как создание властями препятствий для выполнения сотрудниками СМИ их профессиональных обязанностей.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич
В ОБСЕ призвали освободить задержанных белорусских журналистов
Кроме того, ряд журналистов были задержаны. Так, по подсчетам БАЖ, только 7 августа задержали и допросили десять человек, почти все (за исключением двух сотрудников БелаПАН) — сотрудники портала tut.by. Вечером того же дня пять человек отпустили.

На следующий день стало известно о задержании фрилансера Павла Быковского, который сотрудничает с Deutsche Welle, редактора интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова и его жены, а также четырех сотрудников портала realt.by. После допроса сотрудников портала и жену Жукова отпустили.

История продолжается

Мигалка. Архивное фото
© Fotolia / rosasto
В редакции белорусской газеты "Культура" идет обыск по "делу Белты"
В четверг утром частное агентство Белапан сообщило о задержании своего главного редактора Левшиной. Как отметили в агентстве, в квартире журналистки прошел обыск, был вскрыт системный блок компьютера, а ее саму увезли на допрос. Связь с главредом пропала утром, она не пришла на работу в обычное время.

Позже информацию о задержании Левшиной по "делу Белта" подтвердил СК. "По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО "БелаПАН" Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия", — сообщила пресс-служба ведомства.

Между тем основатель tut.by Зиссер в четверг сообщил об освобождении двух сотрудниц портала – Галины Уласик и Анны Калтыгиной. Правда, чуть позже Зиссер уточнил на своей странице в Facebook, что информация об освобождении Калтыгиной не подтвердилась. Не подтвердили и не опровергли ее и в СК, отметив, что устных комментариев по "делу Белта" сейчас не дают.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер. Архивное фото
© Фото : портал TUT.BY
Основатель Tut.by сообщил, что проходит по "делу Белта" как свидетель
Что касается Уласик, то в изоляторе временного содержания она провела двое суток, ее отпустили после допроса. Из фотоснимков, опубликованных на tut.by, видно, что в изоляторе на улице Окрестина ее встретили друзья и коллеги. При этом Уласик сообщила, что не знает, почему "дело Белта" возникло именно сейчас. Редактору вернули всю конфискованную у нее во время обысков технику, кроме телефона и ноутбука.

Таким образом, пока задержанными остаются сотрудники tut.by Марина Золотова, Анна Ермачонок и Анна Калтыгина, корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, главред БелаПАН Левшина, а также редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков и фрилансер Павел Быковский, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle.

Прогнозы юристов

Город Минск. Архивное фото
© Fotolia / HappyAlex
Посольство США призвало освободить задержанных белорусских журналистов
СК возбудил дело по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на два года.

Правозащитники и юристы ожидают, что задержанных журналистов не будут держать под стражей свыше 72 часов.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев пояснил на сайте организации, что статья, по которой возбуждено уголовное дело, относится к категории преступлений, не представляющих большую общественную опасность.

"Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Это значит, что за это преступление человеку нельзя избирать меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в комментарии юриста.

Реакция дипломатов

Посольство США в Минске в четверг призвало белорусские власти освободить журналистов, задержанных по "делу Белта".

"Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", — говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте дипмиссии.

Отмечается, что американские дипломаты "обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе".

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Фото : TUT.BY/Ольга Шукайло
Белорусские следователи отпустили из изолятора еще одну сотрудницу tut.by
Ранее отпустить задержанных в рамках "дела Белта" журналистов призвали официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Со схожими призывами выступили ряд белорусских, международных и иностранных правозащитных и отраслевых организаций.

При этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз попросил не политизировать этот вопрос, отметив, что он относится к компетенции Следственного комитета и является "сугубо правовым".

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