В Таиланде бывшего монаха приговорили к 114 годам тюрьмы за мошенничество

БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Бывший буддийский монах Вирапхон Сукпхон, широко известный в прошлом под своим монашеским псевдонимом Нен Кхам, в четверг приговорен Уголовным судом Таиланда к 114 годам тюрьмы за мошенничество, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Суровый приговор за 29 эпизодов мошенничества в особо крупном размере был затем сокращен судом до 20 лет тюрьмы в соответствии со статьей 91 УК Таиланда, предусматривающей сокращение сроков заключения по множественным уголовным обвинениям по одной и той же статье УК в случаях, не касающихся незаконного оборота наркотиков, государственных преступлений и преступлений против жизни и здоровья.

Нен Кхам, когда-то сделавший себе имя среди прихожан усердными молитвами и безотказным участием в буддийских церемониях, которые проводили на своих предприятиях их владельцы для улучшения собственной кармы и привлечения удачи, в 2009 году объявил о планах создания самой большой изумрудной статуи Будды в мире и строительства достойного ее большого храма. По его словам, эту задачу перед ним поставил во сне индуистский бог Индра, которому в Таиланде и соседних странах поклоняются не только индуисты, но и буддисты.

Нен Кхам призвал богатых прихожан делать пожертвования на создание храма и статуи, а в разгар катастрофического наводнения в 2011 году добавил к этому призыву еще и сбор средств на закупку за границей большого количества лодок для эвакуации пострадавших от наводнений. С 2009 по 2013 годы он получил несколько миллионов долларов от 29 богатых прихожан.

В действительности, монах использовал полученные средства на покупку дорогих автомобилей, шикарную жизнь за границей, куда он часто выезжал в гражданской одежде, а в конце концов – и на покупку собственного небольшого реактивного самолета класса бизнес-джет, на котором стал совершать свои заграничные вояжи. При этом Нен Кхам не стеснялся публиковать свои фотографии на борту собственного самолета в Интернете.

Конец монашеской карьеры Нен Кхама наступил, когда он был уличен в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Нен Кхама исключили из монашеского сообщества, он был официально "расстрижен" и отправился в бега: на своем личном самолете бывший монах улетел в США. Пока он находился в Америке, 29 прихожан, передавших ему миллионы долларов наличными и в золоте, завели на него дело в Уголовном суде Таиланда. После выдачи судом ордера на арест бывшего монаха, Таиланд запросил у США его экстрадицию, и в 2017 году этот запрос был удовлетворен.

Помимо дела о 29 эпизодах мошенничества в особо крупном размере суд также рассматривает дело об изнасиловании Нен Кхамом несовершеннолетней девушки. По этому делу суд пока не вынес постановления.