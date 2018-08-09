В Армении суд седьмой час рассматривает вопрос об освобождении Кочаряна

ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Армении более шести часов рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна об освобождении его из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В заседании суда участвуют четыре адвоката экс-президента. Один из них Арам Орбелян заявил журналистам, что пока неизвестно, когда будет оглашено решение.

Ранее Генпрокуратура Армении отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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