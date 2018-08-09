Консерваторы проверят Джонсона на соблюдение кодекса партии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Консервативная партия Великобритании проведет проверку в отношении бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона, сравнившего женщин в мусульманских одеждах с почтовыми ящиками, на предмет возможного нарушения партийного кодекса поведения, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на источники в партии.

По данным собеседников газеты, сейчас в партии изучают "значительный объем" жалоб в связи с высказываниями Джонсона. Как ожидается, официальное решение по поводу проведения проверки будет принято позже в четверг.

"Это не касается чего-то личного и не имеет отношение к Brexit, это всего лишь правила, которые распространяются на всех членов партии", — заявил газете источник.

В кодексе консерваторов, как отмечает издание, говорится о необходимости соблюдать "минимальные нормы поведения". В документе сказано, что консерватор должен "служить примером для подражания, содействуя распространению уважения и толерантности" и вести себя "соответственно репутации и ценностям" партии.

Ранее в своей колонке в газете Telegraph Джонсон сравнил мусульманских женщин, носящих бурки, с грабителями банков и назвал "абсолютно несуразным" то, что "люди должны ходить по городу, напоминая почтовые ящики". По его словам, школы и университеты должны иметь право просить учащихся не надевать их. При этом он отметил, что не поддерживает полный запрет на головные уборы, закрывающие лицо, в Великобритании. Таким образом, Джонсон прокомментировал введение запрета на ношение бурок в общественных местах в Дании. Его заявления вызвали шквал критики со стороны мусульманских организаций и членов парламента, которые обвинили его в разжигании исламофобии для достижения политических целей.

Британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт назвал заявление Джонсона "в какой-то степени оскорбительным". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Джонсону следует извиниться за его высказывание. Бывший глава МИД отказался отступаться от своих слов.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с Мэй.