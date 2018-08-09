Консерваторы проверят Джонсона на соблюдение кодекса партии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Консервативная партия Великобритании проведет проверку в отношении бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона, сравнившего женщин в мусульманских одеждах с почтовыми ящиками, на предмет возможного нарушения партийного кодекса поведения, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на источники в партии.
"Это не касается чего-то личного и не имеет отношение к Brexit, это всего лишь правила, которые распространяются на всех членов партии", — заявил газете источник.
В кодексе консерваторов, как отмечает издание, говорится о необходимости соблюдать "минимальные нормы поведения". В документе сказано, что консерватор должен "служить примером для подражания, содействуя распространению уважения и толерантности" и вести себя "соответственно репутации и ценностям" партии.
Британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт назвал заявление Джонсона "в какой-то степени оскорбительным". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Джонсону следует извиниться за его высказывание. Бывший глава МИД отказался отступаться от своих слов.
Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с Мэй.