В Греции реорганизуют систему гражданской зашиты после смертоносных пожаров

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской защиты после смертоносного пожара 23 июля, жертвами которого стали 92 человека и почти 190 получили ранения.
Это будет единая, модернизированная структура, возглавляемая достойным руководителем с большим опытом, сказал премьер.
"Создается постоянный штаб управления новой службой. Создается также постоянный совет представителей всех служб, связанных с защитой граждан", — сообщил глава правительства.
Ципрас сообщил, что новое агентство будет непосредственно подчиняться министерству внутренних дел и объединит все службы, исследовательские институты и добровольные группы, создаваемые для борьбы с чрезвычайными ситуациями.