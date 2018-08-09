В Греции реорганизуют систему гражданской зашиты после смертоносных пожаров

Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской защиты после смертоносного пожара 23 июля, жертвами которого стали 92 человека и почти 190 получили ранения.

Ликвидируется генеральный секретариат по гражданской защите и создается Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, заявил Ципрас, представляя новый план гражданской защиты на совещании в МВД Греции.

Это будет единая, модернизированная структура, возглавляемая достойным руководителем с большим опытом, сказал премьер.

"Создается постоянный штаб управления новой службой. Создается также постоянный совет представителей всех служб, связанных с защитой граждан", — сообщил глава правительства.

Ципрас сообщил, что новое агентство будет непосредственно подчиняться министерству внутренних дел и объединит все службы, исследовательские институты и добровольные группы, создаваемые для борьбы с чрезвычайными ситуациями.