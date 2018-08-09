Минсельхоз Литвы пообещал фермерам компенсацию за отказ от свиноводства

ВИЛЬНЮС, 9 авг – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Литвы планирует выделять средства тем фермерам, которые откажутся от выращивания свиней, сообщает Sputnik Литва.

Во время пресс-конференции глава ведомства Гедрюс Сурплис успокоил литовское население по поводу вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и заявил, что ситуация находится под контролем. Он отметил, что будут приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения заболевания.

Согласно плану Минсельхоза, фермерам из районов, затронутых АЧС, которые будут готовы избавиться от животных, выделят по 100 евро за каждую свинью, а также около полутора тысяч евро на покупку других животных. Те, кто захочет отказаться от свиноводства, смогут воспользоваться предложением министерства уже в сентябре.

Кроме того, Сурплис добавил, что всего планируется выделить три миллиона евро на поддержку фермеров.

По данным Минсельхоза, АЧС распространяется в Литве с 2014 года. Только в этом году на территории республики была зафиксирована 41 вспышка заболевания.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба зарегистрировала последнюю вспышку АЧС в Акмянском районе на свиноводческой ферме, где в течение трех дней умерли 24 свиньи. Там содержалось около 19,5 тысячи свиней, которые должны быть уничтожены.

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