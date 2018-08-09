Япония призвала страны к безопасности, не зависящей от ядерного оружия

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Траурная церемония в 73-ю годовщину атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и представителей более чем 70 государств. В этом году внимание выступающих было обращено на развитие событий на Корейском полуострове.
"Одна-единственная бомба, взорвавшаяся в летнем небе 73 года назад, обезобразила город Нагасаки. Люди, животные, трава и деревья сгорели, на пепелище города были разбросаны бесчисленные тела погибших, река покрылась телами тех, кто из последних сил добрался сюда в поисках воды. Погибли и были ранены 150 тысяч человек, многие из выживших до сих пор страдают от болезней, причиненных радиационным облучением. Сейчас на Корейском полуострове рождаются новые тенденции в сторону денуклеаризации и мира. Пострадавшие от ядерного оружия города с надеждой смотрят на процессы, запущенные Пханмунджомской декларацией и первой в истории встречей лидеров Северной Кореи и США в ожидании бесповоротной денуклеаризации", — сказал мэр города Томихиса Тауэ в "Декларации мира".
В своем выступлении он, обращаясь "к лидерам стран, обладающим ядерным оружием, и стран, зависящих от "ядерного зонтика", призвал их к "созданию мер обеспечения безопасности, не зависящей от ядерного оружия".
По традиции, после выступления мэра в небо выпустили белых голубей как символ мира.
В церемонии впервые принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Миссия нашей страны как единственной, испытавшей на себе ужас атомной бомбардировки, в том, чтобы не прекращать усилий для реализации мира без ядерного оружия. Для создания мира без ядерного оружия необходимо единство мирового сообщества и сохранение памяти об ужасах бомбардировки вне зависимости от границ и поколений как общей памяти человечества", — сказал в своем выступлении премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Церемония транслировалась в прямом эфире телекомпанией NHK.
По последним данным сейчас в Японии 154 тысячи человек имеют книжки пострадавших от атомных бомбардировок. Их средний возраст составляет уже 82 года.
В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая простерта горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого — часы со стрелками, застывшими на 11 часах 2 минутах – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.