Президент Ирана провел встречу с главой МИД Северной Кореи

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в среду провел встречу с главой северокорейского МИД Ли Ён Хо в Тегеране, сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, в ходе встречи иранский лидер отметил, что Тегеран выступает за установление полноценного мира и безопасности на Корейском полуострове.

"Иран и КНДР делят общие взгляды на многие важные вопросы на международном уровне и поддерживают друг друга", — цитирует агентство слова президента. По его словам, Иран намерен расширить сотрудничество с другими странами, в том числе, с КНДР.

"В данной ситуации, странам необходимо по-дружески держаться вместе, развивая отношения и сотрудничество в международном сообществе", — сказал Роухани.

Агентство отмечает, что глава северокорейского дипломатического ведомства подчеркнул дружественные связи между Пхеньяном и Тегераном.

"Стратегическая политика КНДР расширить связи с Ираном и противостоять принципу односторонности", — приводятся слова Ли Ён Хо, который также назвал действия США по выходу из ядерной сделки "неверной мерой". Кроме того, министр представил президенту данные о ситуации в стране и о прошедших в Сингапуре переговорах с США.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций (положение вступило в силу 16 января 2016 года).

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.