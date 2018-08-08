Македонская оппозиция предсказала провал референдума

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грядущий референдум о переименовании Македонии не даст результатов, потому что граждане страны не хотят присоединяться к Евросоюзу и НАТО, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Македония", организатор кампании по бойкоту плебисцита Янко Бачев.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили большинством в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики — он назначен на 30 сентября. Премьер Македонии Зоран Заев призвал македонцев выйти на всеобщее голосование и пообещал уважать выбор граждан на референдуме о переименовании страны. В ответ двадцать восемь политических движений и общественных организаций, включая крупнейшую оппозиционную партию ВМРО-ДПМНЕ, подписали в Скопье меморандум о сотрудничестве и формировании штаба кампании по бойкоту референдума.

"Уже понятно, что референдум провалится, потому что македонцы не хотят менять название своей страны. Македонцы не видят себя частью ЕС и НАТО, они хотят стратегического альянса с Россией и членства в Евразийском экономическом союзе — союзе, который гарантирует процветание македонского народа и их государства", — пояснил Бачев.

Бачев считает, что массовое сопротивление граждан порождает панику в македонском парламенте.

"Поэтому марионеточное правительство в Скопье решило прибегнуть к хитрости, и референдум будет не обязательным, а консультативным", — заявил он.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса. В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.