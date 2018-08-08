Британский эсминец сопроводил российские военные корабли в водах Ла-Манша

ЛОНДОН, 8 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский миноносец HMS Diamond во вторник ночью сопроводил два российских военных корабля, когда те пересекали пролив Ла-Манш и приблизились к берегам Великобритании, говорится в сообщении Королевского ВМФ.

Британской корабль вышел из Дувра в море во вторник ночью, чтобы сопроводить российский миноносец "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Когда российские корабли вошли в оживленные судоходные пути между Норфолком и континентальной Европой, британский миноносец маневрировал вместе с ними и сообщил о своем присутствии, отмечается в сообщении. Позже корабли покинули британскую зону ответственности.

Это не первый случай в этом году, когда британские ВМС сопровождают российские военные корабли в водах Ла-Манша. В феврале на сопровождение десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня" Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat.