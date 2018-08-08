Умер губернатор Окинавы, добивавшийся вывода баз США, сообщили СМИ

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага, упорно добивавшийся вывода американских военных баз, скончался в среду в возрасте 67 лет, сообщило информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в местной администрации.

По данным агентства, в апреле этого года Онага перенес операцию в связи с тяжелым диагнозом — рак поджелудочной железы. Его обязанности пока возложены на заместителя губернатора Киитиро Дзяхану.

Онага, в частности, требовал вывода базы США Футэмма в городе Гинован за пределы Окинавы, что противоречило позиции центрального правительства Японии, связанного обязательствами c Соединенными Штатами. Губернатор отозвал разрешение на предоставление земельного участка под строительство нового аэродрома, объявив его незаконным.

Примерно 20 лет назад правительство Японии само приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова Окинава и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".

Население Окинавы выступало против этого, и губернатор Онага в своей предвыборной кампании обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой. Позиция центральных властей Японии осталась неизменной.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.