В Испании задержали 86-летнего главу клана наркоторговцев

МАДРИД, 8 авг — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала главу клана наркоторговцев "Чарлинес" Мануэля Чарлина, его сына, а также еще ряд подозреваемых в торговле наркотиками.

Мануэль Чарлин, которому 86 лет, является одним из самых известных в стране преступников, занимающихся распространением наркотиков. Вместе со своим братом Хосе Луисом Чаплином еще во времена франкизма они занимались поставками контрабандных продуктов питания, в середине 1970-х клан занимался контрабандой металлолома, пенициллина, табака из Португалии. Позже клан сконцентрировался на поставках гашиша, а затем — колумбийского кокаина. В общей сложности Мануэль Чарлин отсидел в тюрьме 20 лет по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.

Аресты в ходе операции, связанной с пресечением поставок кокаина, были произведены в муниципалитете Вильянуэва-де-Ароса (автономное сообщество Галисия). Как сообщает издание Faro de Vigo, среди задержанных еще два известных наркоторговца — Хасинто Сантос и "Чарли". Полицейская операция продолжается. Не исключены новые аресты.