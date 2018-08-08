Десятки жителей Бишкека организовали пикет у мэрии

БИШКЕК, 8 авг – РИА Новости. Несколько десятков жителей столицы Киргизии организовали пикет у входа в здание мэрии Бишкека, протестуя против выборов мэра столицы, в которых участвует один кандидат – представитель частного строительного бизнеса Азиз Суракматов, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно законодательству Киргизии мэров городов выбирают члены горкенеша (горсовета) тайным голосованием. Мэром города может стать гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и частных хозяйствующих субъектах не менее 5 лет, свободно владеющий государственным киргизским языком. На пост не могут претендовать граждане, ранее судимые за совершение преступления против государственной власти независимо от того, погашена или снята судимость, а также имеющие гражданство иностранного государства.

Участники акции, среди которых много молодежи и женщин с детьми, требуют отменить проведение выборов на безальтернативной основе и протестуют против кандидата, который, по их словам, в случае избрания будет иметь конфликт интересов. Они скандируют "Позор" и держат в руках плакаты, призывающие провести прямые выборы мэра столицы с участием жителей города.

Суракматову 47 лет, он владеет крупнейшими в Бишкеке строительными компаниями. Ранее он был депутатом парламента республики. В 2008-2010 годах возглавлял Бишкекский горсовет, работал в управлении Бишкекглавархитектуры. Ранее ряд правозащитных организаций Киргизии заявили о наличии конфликта интересов у владельца крупного строительного бизнеса, в случае если он будут избран на пост мэра столицы.

В среду около 10 утра (7 мск) началась внеочередная сессия Бишкекского горкенеша. В повестке дня сессии – выборы мэра столицы. В зале заседания присутствуют 42 из 45 депутатов. В настоящий момент идет подготовка к проведению тайного голосования.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии в июле задержал бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, в рамках уголовного дела о присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере в бытность Ибраимова директором транснациональной корпорации "Дастан" в 2011 году. В тот же день Ибраимов был отправлен в отставку.