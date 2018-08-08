ПРАГА, 8 авг – РИА Новости. Отношения между Россией и Грузией, испорченные конфликтом августа 2008 года, окончательно наладит новое поколение, которое вырастет уже после этой войны, считает известный чешский эксперт по проблемам постсоциалистических стран, бывший министр по делам спецслужб, а позднее посол Чехии последовательно в Москве и Киеве Ярослав Башта.

"Думаю, что 10 лет, прошедших после военного конфликта 2008 года между Грузией и Россией, — это слишком небольшой период для того, чтобы раны, прежде всего, душевные, от него окончательно зарубцевались. Грузины – маленький, но очень гордый народ, и разгром их армии в августе 2008 года, а также потерю практически всех надежд на восстановление контроля Тбилиси над Южной Осетией и Абхазией стереть из памяти невозможно", — заявил РИА Новости Башта.

По мнению чешского эксперта, трудно предугадать, сколько лет может уйти на полное восстановление действительно добрососедских отношений между Москвой и Тбилиси, международная практика являет самые разные примеры.

Против цивилизации

"Главную роль в этом предстоит сыграть новому поколению, которое появилось на свет уже после августа 2008 года", — сказал Башта.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

"О том, что подобный конфликт назревает, можно было догадаться задолго до нападения грузинской армии на Цхинвали. За два года до этого я был с делегацией чешского сената в Тбилиси, мы встречались там и с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Можно сказать, что он уже был полон планов предстоящей войны с Россией, возлагая при этом, видимо, надежды на активную и всестороннюю поддержку со стороны США, которые делали в данном направлении активные намеки", — сказал Башта.

По словам чешского эксперта, он не ожидал, что услышит от Саакашвили высказывания столь милитаристского характера. К тому же уверенность лидера Грузии, видимо, подогревал успех "мягкого переворота" 2004 года в Аджарии, после которого Тбилиси восстановил полный контроль над этой частью страны.

"Кроме прочего, Саакашвили 8 августа 2008 года совершил, по существу, антицивилизационный шаг, развязав войну в день начала летних Олимпийских игр в Пекине. Даже в Древней Греции в такой день переставали бряцать оружием. Но Саакашвили, кроме прочего, видимо, рассчитывал на успех и в отсутствие в Москве российского премьера Владимира Путина, отбывшего на открытие Игр в Пекине", — сказал Башта.

Как отметил собеседник агентства, ему очень интересно было ознакомиться с анализом ситуации в канун и во время военных действий между Тбилиси и Москвой, подготовленным специальным коллективом экспертов Евросоюза. Этот документ, по словам Башты, однозначно свидетельствует о персональной вине Саакашвили в развязывании конфликта.

Растет число туристов, налаживается товарооборот

Итоги конфликта с Россией для грузинского президента, как считает Башта, оказались плачевными. Теперь плоды его авантюризма пожинают те политики, кто ныне держат бразды правления в Тбилиси, равно как и рядовые граждане Грузии. Ведь многие из них имеют родственников и друзей в России или ведут бизнес, ориентированный, в основном, на крупнейшего соседа Грузии.

"Из разговоров с дипломатами я знаю, что в последние годы грузинское направление снова стало весьма популярным у российских туристов, максимально упрощен въезд в РФ для грузинских граждан. В Тбилиси состоялся первый после большого перерыва форум предпринимателей обеих стран. Растет пропускная способность автомобильной и железной дорог, связывающих оба государства. Однако на все это, конечно, накладывает свой отпечаток отсутствие дипотношений, которые Тбилиси в одностороннем порядке разорвало после конфликта 2008 года", — говорит чешский эксперт.

Соседей не выбирают, исходя из этого постулата, власти обеих стран и должны строить политику взаимоотношений. При этом шаги навстречу соседу предстоит делать, главным образом, Тбилиси, полагает Башта. Он также не верит в то, что Грузия когда-либо может стать членом НАТО.

Сложный регион

"Власти Грузии не должны забывать, что их маленькая страна находится на окраине весьма бурного региона – Большого Ближнего Востока. Здесь в ближайшие годы и десятилетия могут произойти самые неожиданные пертурбации. Например, неясны будущие отношения Тегерана и Вашингтона, непонятно, как станет себя вести, в том числе, и по отношению к соседям, Турция, еще один крупный и амбициозный сосед Грузии. Кто знает – может быть, именно добрососедство с Россией поможет Грузии избежать возможных неприятностей", — предположил чешский эксперт.

Кроме того, Башта не исключил влияния отношений России и США на развитие связей по линии Москва-Тбилиси.

"Если президенты США и РФ проведут в ближайшее время ряд результативных встреч и придадут взаимным отношениям характер новой разрядки в разных сферах, это, несомненно, должно повлиять и на отношение к контактам с Россией других стран, в частности, европейских. И вряд ли в такой ситуации Грузия захочет оставаться в стороне от общей тенденции", — предположил Башта.