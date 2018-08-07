В посольстве в Черногории рассказали о состоянии пострадавшей россиянки

БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Состояние пострадавшей в Черногории от удара моторным плавсредством российской туристки стабильное, заявили РИА Новости в посольстве России в республике.

Государственное Радио и телевидение Черногории ранее сообщило, что в инциденте на море, который произошел во вторник около 11.00 (12.00 мск) вблизи исторического объекта Tre sorele в поселке Прчань, 28-летняя российская туристка Ксения Корзова получила травмы и была госпитализирована.

По неофициальной информации телеканала от прокуратуры города Котор, налетевшим на россиянку глиссером (катером) управлял местный житель Петар Ковачевич. Диппредставительство России подтвердило факт инцидента, однако, по данным дипломатов, в столкновении участвовал не катер, а скутер — водный мотоцикл.

"После инцидента виновник доставил пострадавшую в больницу города Котор, где она была прооперирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Посольство держит ситуацию на контроле, находится в контакте с полицией и прокурором, ведущим расследование обстоятельств дела",- указали в российской дипмиссии.