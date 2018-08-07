RT вышел в финал "Emmy" со спецрепортажами из Мосула

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеканал RT в шестой раз номинирован на международную премию Emmy, в финал в категории "Новости" вышли специальные репортажи из иракского города Мосул, сообщает пресс-служба телеканала.

RT первым из российских телеканалов получил шестую номинацию на престижную международную премию Emmy, отмечает пресс-служба. В финал в категории "Новости" вышла серия спецрепортажей RT, посвященная гумкатастрофе в иракском Мосуле.

"Наши журналисты рисковали жизнью, чтобы показать миру, как проходила так называемая операция освобождения Мосула. Горжусь и восхищаюсь. Номинация на Emmy — более чем заслуженный результат", — сказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В сообщении пресс-службы отмечается, что RT одним из первых среди международных телеканалов начал рассказывать о страданиях жителей в иракском Мосуле, который подвергался регулярным обстрелам в ходе антитеррористической операции. В частности, для привлечения внимания к ситуации в марте 2017 года RT запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.

Сообщается, что военкор RT Мурад Газдиев разговаривал с жителями, а также рассказывал о масштабных разрушениях в результате авиаударов войск западной коалиции. В эфире RT выступали эксперты, в том числе представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо. Подчеркивается, что благодаря RT мир узнал историю пятилетней Хавры из Мосула, которая чудом выжила после очередного авиаудара по городу.

RT был номинирован на Emmy уже пять раз. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". В 2016 году номинацию на International Emmy получила серия спецрепортажей RT, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — серия спецрепортажей о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир, посвященный первому визиту президента США Барака Обамы в Россию.