Вестминстерский дворец находится в плачевном состоянии, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Парламент Великобритании за последние три года потратил десятки тысяч фунтов на компенсации за различные инциденты и неудобства работникам и посетителям Вестминстерского дворца, который, как отмечают эксперты, находится в плачевном состоянии, сообщает портал Politics Home со ссылкой на досье.

Согласно досье, среди таких случаев — компенсация уборщице в размере 18 тысяч фунтов (около 23,3 тысяч долларов) после того, как потолочная плитка упала ей на голову, и выплата в размере 20 тысяч фунтов (около 25,9 тысяч долларов) посетителю, которого облил горячей водой официант. Один из сотрудников получил 13 тысяч фунтов (около 16,8 тысяч долларов) после падения с мотоцикла на автостоянке парламента, предположительно потому, что дорога была слишком пыльной. Список инцидентов дополняют такие происшествия, как травма пальца из-за неожиданного закрытия дверей и падение на голову попкорна.

Летом 2015 года независимая экспертная группа опубликовала на сайте парламента доклад, в котором говорится, что здание британского парламента не ремонтировалось более 60 лет. Его крыша может обрушиться, а проводка — загореться в любое время, полагают эксперты. Некоторые части фасада здания настолько хрупкие, что их можно раскрошить руками. В подвале здания находятся трубы, которые протекают, проводка и кабели подлежат замене.

Спикер от палаты общин сообщил порталу, что парламент стремится обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, а число инцидентов является таким же, как в аналогичных организациях.

"Число инцидентов, о которых сообщается, соответствует аналогичным организациям, а типы и число инцидентов не обусловлены внутренними ошибками или методами работы в зданиях", — цитирует портал слова спикера.

Вестминстерский дворец построен в середине XIX века на месте средневекового дворца. Некоторые его части — несколько залов и одна из башен — датируются XI веком. Одна из его башен, называемая Биг-Бен по имени самого большого из шести колоколов, считается символом Британии. Дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.