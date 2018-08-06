Задержанный в Амстердаме россиянин не обращался за помощью в посольство РФ

ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянин, задержанный в аэропорту Амстердама по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, не обращался в посольство России в Нидерландах за консульской помощью, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Собеседник агентства пояснил, что "по получении известия о том, что в аэропорту Амстердама был предположительно задержан гражданин России, туда незамедлительно выехал представитель консульского отдела посольства".

"Компетентным органам Нидерландов, после подтверждения ими российского гражданства Юсупа Б., была адресована просьба передать задержанному, что тот может обратиться к посольству за консульской помощью. По состоянию на сегодня никаких обращений в диппредставительство не поступало", — добавил представитель посольства.

На прошлой неделе генпрокуратура Берлина сообщила, что в аэропорту Амстердама по подозрению в финансировании группировки ИГ* был арестован гражданин России. Подозреваемый — 29-летний Юсуп Б. — якобы посылал в Сирию денежные переводы для поддержки ИГ*. Деньги, по данным правоохранителей, шли на закупку оружия и образовательные цели. Расследование ведет генпрокуратура Берлина и криминальная полиция федеральной земли Бранденберг.

*Террористическая организация, запрещенная в России.