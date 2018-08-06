Мистика и мифы окружают таиландскую пещеру, из которой спасли детей

Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. Архивное фото

Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. Архивное фото

БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. С небольшой религиозной церемонии для узкого круга людей началось в Таиланде строительство музея-мемориала уникальной спасательной операции, в ходе которой в затопленной десятикилометровой пещере Тхам Луанг были сначала обнаружены, а затем эвакуированы на поверхность двенадцать игроков юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер.

За операцией внимательно следили мировые СМИ. Не обошли они вниманием и несколько религиозных церемоний, состоявшихся у входа в пещеру в первые недели после спасения школьников и их тренера, в том числе церемонию закладки первого камня музея-мемориала. Он будет состоять из собственно музейного помещения с экспонатами, предоставленными спасателями и военными, участвовавшими в операции, и памятника погибшему во время спасения детей отставному старшему сержанту ВМС Таиланда, бывшему боевому пловцу Саману Кунану, которого король Таиланда посмертно произвел в капитаны третьего ранга и наградил одним из высших орденов королевства, Орденом Белого Слона. Освещали СМИ и церемонию временного пострига в буддийские послушники одиннадцати спасенных подростков и посвящение в буддийские монахи их тренера (еще один подросток – христианин), и церемонию возвращения послушников в мир, которая прошла в одном из храмов Чианграя в прошедшую субботу. Их тренер Эк останется монахом целый год.

У всех церемоний, прошедших у входа в пещеру Тхам Луанг в последние недели, помимо буддийских ритуалов, была еще одна сторона, ускользнувшая от внимания всех, кроме тайцев. Церемонии были не только буддийскими, они были еще и магическими, связанными с культом женского божества, по легенде хранящего пещеру Тхам Луанг.

В ходе этих церемоний люди благодарили Мать Горы Нанг Нон за то, что она отпустила из своих владений двенадцать мальчишек и их тренера в обмен только на одну жизнь – жизнь бывшего сержанта военно-морского спецназа Таиланда Самана Кунана.

Легенда о погибшей принцессе

Дой Нанг Нон, двойная гора в районе Месай самой северной таиландской провинции Чианграй на границе с Мьянмой, издалека, в соединении с соседними горами, выглядит как лежащая на спине стройная женщина. Отсюда и ее название: Дой – "гора" на северном, боле архаичном и древнем диалекте тайского языка. Нанг, как на древнем, так и на современном тайском – "женщина", или женская приставка перед именем, Нон – глагол "лежать".

© AFP 2018 / Lillian Sunwanrumpha Тайские солдаты около пещеры Тхам Луанг во время операции по спасению 12 мальчиков и их тренера. 6 июля 2018 © AFP 2018 / Lillian Sunwanrumpha Тайские солдаты около пещеры Тхам Луанг во время операции по спасению 12 мальчиков и их тренера. 6 июля 2018

Десятикилометровая пещера в чреве горы называется Тхам Луанг. На северном диалекте это значит просто Большая Пещера (Тхам – "пещера", Луанг – в современном тайском "главная" или "королевская", в северном диалекте просто "большая").

Эти названия связаны с древней легендой.

Принцесса, дочь местного короля, полюбила одного из слуг своего отца, хранителя королевских конюшен. Брак был невозможен из-за социального неравенства влюбленных, и они ушли из королевского дворца жить в лес, к подножию гор. Принцесса вскоре поняла, что ждет ребенка.

Однажды возлюбленный принцессы во время охоты столкнулся с воинами короля, которые разыскивали принцессу и конюха по приказу монарха. Воины убили юношу, отказавшегося сообщить им, где прячется его любимая.

Когда принцесса узнала о смерти возлюбленного, она убила ребенка и покончила с собой. Упавшая на землю навзничь и истекшая кровью молодая женщина по велению высших сил превратилась в огромную двойную гору, ее чрево стало десятикилометровой пещерой, а кровь – водой, которая заливает пещеру каждый год на долгие пять месяцев.

Эту легенду знают все в обширном регионе, в который входят северные провинции Таиланда и Лаоса, и Шанский штат Мьянмы. В северном Таиланде живут люди Ланна, северные тайцы, происходящие от более древней ветви тайского народа, чем жители долин. С ними прямым родством связаны северные лаосцы, живущие на другом берегу реки Меконг в лаосской провинции Бокео, и шаны в Шанском штате Мьянмы. Никто не знает, сколько лет этой легенде, известно только, что она старше первого тайского государства Ланна, "Страны миллиона рисовых полей", возникшего именно в районе Чианграя и соседних провинций в XIII веке, потому что люди Ланна узнали ее от тех, кто жил в этих горах, еще за тысячу лет до их прихода из южного Китая. Люди, живущие в регионе, как это принято повсеместно в Таиланде, молятся не только Будде, но и духам предков и "старым" индуистским богам, которым когда-то, еще до прихода на эту землю буддизма, посвящались прекрасные храмы, развалины которых сохранились до наших дней. А еще они молятся погибшей принцессе, которую называют уважительно Матерью горы Нанг Нон.

Сон в руку

Когда начинался пятый день поисков пропавших в пещере мальчишек, и надежда таяла с каждой минутой, несмотря на титанические усилия и упорство спасателей, в тайскоязычном сегменте социальной сети Facebook неожиданно появился пост, за час ставший "вирусным". Некая 60-летняя тайка, владелица небольшого ресторана, прожившая большую часть жизни в США и вернувшаяся на родину, в провинцию Чианграй, менее года назад, писала:

"Я никогда не была особенно религиозной, и пока жила в США, не посещала буддийские храмы и не давала монахам утреннего подаяния: в городе, где был мой дом, и в ближайших округах штата, в котором я жила, не было буддийских храмов. Я вернулась домой, когда приняла решение оставшиеся мне годы жизни прожить на родине. И здесь, дома, я редко участвовала в религиозных церемониях. Поэтому я была страшно удивлена, когда мне приснился этот сон: во сне ко мне пришла Мать горы Нанг Нон и сказала, что не хочет отпускать из своей пещеры мальчишек, но готова это сделать, если в пещеру придет известный в округе монах по имени Бунчум из лесного монастыря в соседних горах Мьянмы и исполнит магический ритуал в ее честь, а потом помолится за улучшение ее кармы. Мать горы сказала мне, что Бунчум – живущая ныне реинкарнация ее возлюбленного, убитого воинами ее отца, и она по нему очень скучает. И еще она сказала, что из-за лежащего на ней заклятия она не сможет отпустить детей, не обменяв их жизни на одну или две другие жизни".

© AP Photo / Tham Luang Rescue Operation Center Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018 © AP Photo / Tham Luang Rescue Operation Center Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018

Все живы, не беспокойтесь, их вот-вот найдут

"Лесного" монаха Бунчума, живущего в отшельническом лесном монастыре на стыке границ Таиланда, Мьянмы и Лаоса, знают многие не только в провинции Чианграй, но и в соседнем мьянманском Шанском штате, и в лаосском Бокео. Бунчум известен, как "Монах трех народов", и как удивительно точный предсказатель.

В пятницу 29 июня, когда монах неожиданно прибыл в лагерь спасателей у пещеры Тхам Луанг, его встретили с подобающим уважением, как и других уважаемых монахов, приезжавших помолиться за спасение детей в затопленной пещере и духовно поддержать родных и близких пропавших в их палаточном городке неподалеку. Через несколько часов, которые монах провел внутри пещеры, совершая магические ритуалы и молясь за улучшение кармы хранительницы подземного лабиринта, его провожали как героя. Сам губернатор провинции Чианграй и руководитель поисково-спасательной операции Наронгсак Осоттханакон проводил Бунчума, одетого в темно-вишневое одеяние мьянманского лесного монаха, до автомобиля. Журналисты всех телеканалов Таиланда были там же, на импровизированной стоянке спецтранспорта у пещеры, они снимали отъезд монаха и записывали его слова, сказанные ранее и повторенные уже из машины: "Все тринадцать человек живы, не беспокойтесь".

Повторив визит и снова совершив необходимые ритуалы в пещере вечером 30 июня, Бунчум сказал: "Их вот-вот найдут". До момента, когда британские дайверы наткнутся на сидящих на небольшом выступе в одной из дальних камер пещеры, прижавшихся друг к другу голодных детей, оставалось немногим более суток.

© AFP 2018 / Ye Aung Thu Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг © AFP 2018 / Ye Aung Thu Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг

Потом детей и их тренера нашли, направили к ним врача и боевых пловцов, которые оставались со спасенными более недели, готовя их к эвакуации, во время которой детям нужно было преодолевать затопленные участки пещеры в аквалангах. Военврач и боевые пловцы оставались с детьми и их тренером больше недели и вышли из пещеры последними. Эвакуация была успешно проведена за три дня: 9,10 и 11 июля.

А 6 июля, за три дня до начала эвакуации, выполняя задачу по доставке запасных баллонов со сжатым воздухом и кислородом в дальние камеры пещеры, погиб один из более чем 100 дайверов, участвовавших в спасении ребят, отставной боевой пловец Саман Кунан, ставший единственной жертвой спасательной операции.

Религия, магия и геология

Население Таиланда религиозно. Большинство в стране составляют буддисты, и религиозные практики, такие, как утреннее подаяние монахам, частые визиты в храм, пожертвования на храмы и церемонии, ежедневные медитации – неотъемлемая часть повседневной жизни. Конечно, в больших городах ритм жизни не всегда позволяет часто бывать в храме, но и в городах без монахов и буддийской церемонии не обходится ни одно крупное мероприятие.

Вера в духов предков и в природных духов тоже распространена повсеместно, как и связанная с этими верованиями магия. Специальные домики для духов, сделанные в виде миниатюрных храмов, в Таиланде стоят везде, где живут или работают люди, будь то частный дом, многоэтажный кондоминиум, завод или здание министерства.

Магические ритуалы применяются иногда даже в политике. Например, в 2010 году восставшие против правительства Демократической партии "краснорубашечники" провели у дверей штаб-квартиры правящей партии в Бангкоке ритуал из арсенала черной магии крови, облив ворота и площадку перед зданием собственной кровью, собранной в большие пластиковые канистры. Ритуал совершали настоящие потомственные брахманы, ведущие свой род от брахманов древней империи Ангкор, к которым за магическим советом часто обращаются тайцы всех классов и сословий.

В таиландских школах на уроках географии ученикам не забывают рассказать о том, что пещера Тхам Луанг принадлежит к карстовым пещерным образованиям и что она относительно "молода", ей "всего" около 65 миллионов лет (то есть образовалась она за миллионы лет до появления в этих местах человека, тем более организованных человеческих обществ). Однако в сознании тайцев эти сведения мирно сосуществуют с верой в принцессу, покончившую с собой и ставшую после смерти двуглавой горой с десятикилометровой пещерой внутри. И как же геологии и магии не ужиться в головах людей, если вещий сон далекой от религии женщины и предсказания святого монаха исполнились в пещере Тхам Луанг с поразительной точностью?