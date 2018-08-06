Индонезия направила 100 морпехов на помощь пострадавшим при землетрясении

Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Индонезии направили 100 сотрудников корпуса морской пехоты на помощь пострадавшим при землетрясении в провинции Западная Нуса-Тенгара, передает национальное агентство Antara.

По данным агентства, военнослужащие вылетели в понедельник из аэропорта Джакарты имени Халима Перданакусумы в сопровождении военного руководителя операции генерал-майора Лодевика Пусунга. Группа состоит из врачей, пехоты, инженеров и группы материально-технического снабжения.

Распоряжение о военном присутствии поступило от президента Индонезии Джоко Видодо. Он призвал команду в первую очередь уделить внимание эвакуации пострадавших для оказания им медицинской помощи.

Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло на острове Ломбок. По данным очевидцев, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.