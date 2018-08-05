В Греции после пожаров сменили руководителей пожарной службы и полиции

Пожар недалеко от Афин. Архивное фото

Пожар недалеко от Афин. Архивное фото

АФИНЫ, 5 авг — РИА Новости. Правительство Греции после пожаров, в которых за один день погибли 90 человек, сменило руководителей пожарной службы и полиции, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

Соответствующее решение принял на внеочередном заседании в воскресенье правительственный совет по внешней политике и обороне.

Новым начальником пожарной службы назначен бывший до этого заместителем генерал-лейтенант Василиос Матеопулос. Новым начальником полиции стал генерал-лейтенант Аристидис Андрикопулос, ранее бывший заместителем начальника полиции, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В пятницу в отставку ушел министр защиты граждан Никос Тоскас, отвечавший за работу пожарной службы и полиции.

В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, жертвами стали 90 человек, среди них много детей.

Оппозиция обвинила руководство пожарной службы и полиции в бездействии и ошибках, приведших к многочисленным жертвам, и потребовала отставки всех виновных, в том числе правительства.

Рейтинг правительства резко упал на фоне жесткой критики.