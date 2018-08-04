Белград примет меры из-за невыполнения Приштиной договоренностей

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Власти Сербии предпримут определенные меры в связи с тем, что косовско-албанское руководство в Приштине не выполняет достигнутых на переговорах в Брюсселе при посредничестве ЕС договоренностей, заявил в субботу сербский президент Александр Вучич.

Вучич с премьером Аной Брнабич и министрами обороны, внутренних дел, юстиции, руководством силовых ведомств провели в субботу срочное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в Косово. Одна из причин осложнения обстановки в крае заключается в том, что срок, отведенный ЕС косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских общин с правами автономии в крае (ССО) по соглашениям 2013 и 2015 годов, истекает 4 августа.

После заседания совета нацбезопасности сербский президент провел встречу с Патриархом Иринеем за закрытыми дверями, затем сделал заявление для СМИ на входе в патриархию.

"Сербия предпримет определенные меры, точнее, отреагирует на то, что Приштина не соблюдает Брюссельское соглашение", — сообщил Вучич.

На вопрос журналистов, каким именно шаги Белград планирует предпринять, он ответил: "Увидите, какие".

Вучич отметил, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами договоренности.

"Мы потрудимся усилить нашу позицию на переговорах так, чтобы она останавливала всех, кто хотел бы каким-либо образом устроить террор над сербами", — отметил президент. Вучич подчеркнул, что Белград не допустит силовых операций против косовских сербов "или новых погромов".

Премьер самопровозглашенного Косово и бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай ранее предупредил сербов на севере Косово, что "их возможная попытка провозгласить автономию" получит ответ косовско-албанских властей". Президент Сербии пятницу в открытом письме призвал косовских сербов не поддаваться на возможные провокации албанцев и сохранять мир в самопровозглашенном Косово.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.