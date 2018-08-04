Белград примет меры из-за невыполнения Приштиной договоренностей

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Власти Сербии предпримут определенные меры в связи с тем, что косовско-албанское руководство в Приштине не выполняет достигнутых на переговорах в Брюсселе при посредничестве ЕС договоренностей, заявил в субботу сербский президент Александр Вучич.
После заседания совета нацбезопасности сербский президент провел встречу с Патриархом Иринеем за закрытыми дверями, затем сделал заявление для СМИ на входе в патриархию.
"Сербия предпримет определенные меры, точнее, отреагирует на то, что Приштина не соблюдает Брюссельское соглашение", — сообщил Вучич.
Вучич отметил, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами договоренности.
"Мы потрудимся усилить нашу позицию на переговорах так, чтобы она останавливала всех, кто хотел бы каким-либо образом устроить террор над сербами", — отметил президент. Вучич подчеркнул, что Белград не допустит силовых операций против косовских сербов "или новых погромов".
Премьер самопровозглашенного Косово и бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай ранее предупредил сербов на севере Косово, что "их возможная попытка провозгласить автономию" получит ответ косовско-албанских властей". Президент Сербии пятницу в открытом письме призвал косовских сербов не поддаваться на возможные провокации албанцев и сохранять мир в самопровозглашенном Косово.
Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.